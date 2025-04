NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 56 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das erste Quartal mit einem organischen Wachstum von 3,6 Prozent. Damit sieht er sich laut seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht unter dem Konsens von plus 4,2 Prozent. Die Branchenkollegen Nestle, Unilever, Reckit und Haleon würde man dennoch abhängen. Wenn man eine solche Outperformance erziele, würde man seiner Bewertung gerecht. Das sei aber "ein dickes Wenn". Denn das Wachstum im US-Molkereigeschäft stagniere. Hayes hob seine Schätzungen für 2026 vorwiegend aufgrund wohl geringerer Finanzkosten an. Sein neues Kursziel plant aber einen Bewertungsrückgang ein./ag/gl;