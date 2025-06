NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone in einem Ausblick auf den anstehenden Halbjahresbericht mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes hob seine Wachstumsprognose für 2025 in einer am Freitag vorliegenden Studie auf 3,4 Prozent, bleibt damit aber unter dem Marktkonsens. Das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte dürfte die mittelfristigen Hoffnungen dämpfen und die Bewertung der Aktien ins Wanken bringen./rob/ag/tih;