NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Celine Pannuti rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem fortgesetzten Wachstum des Lebensmittelkonzerns. Das Unternehmen entwickle sich beständig und die Resultate sollten die Aktienbewertung untermauern./rob/mis/jha/;