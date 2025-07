ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe in puncto Umsatz, aber auch unter dem Strich eine unerwartet starke Performance hingelegt, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;