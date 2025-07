Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Am Donnerstag gibt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0.88 Prozent auf 5’345.75 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4.486 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.231 Prozent auf 5’405.66 Punkte an der Kurstafel, nach 5’393.18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5’344.74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’419.62 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0.666 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 5’303.24 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’160.22 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4’872.94 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8.70 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5’568.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’540.22 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Allianz (+ 0.49 Prozent auf 347.30 EUR), Rheinmetall (+ 0.43 Prozent auf 1’740.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.31 Prozent auf 574.80 EUR), Deutsche Börse (+ 0.16 Prozent auf 253.10 EUR) und UniCredit (-0.09 Prozent auf 64.31 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil adidas (-3.66 Prozent auf 168.50 EUR), Infineon (-2.61 Prozent auf 34.95 EUR), Bayer (-2.20 Prozent auf 27.59 EUR), BASF (-1.87 Prozent auf 43.13 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1.46 Prozent auf 5.33 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1’708’913 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 294.644 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5.39 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

