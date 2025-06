FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 65 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes nahm in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Juli einige Anpassungen an seinen Schätzungen vor./ag/gl;