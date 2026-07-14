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SoftwareONE Aktie 49645150 / CH0496451508

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Einzelleitung 14.07.2026 14:15:36

SoftwareOne-Aktie im Minus: Raphael Erb steigt ab August zum alleinigen CEO auf

SoftwareOne-Aktie im Minus: Raphael Erb steigt ab August zum alleinigen CEO auf

SoftwareOne ernennt Raphael Erb per 1. August 2026 zum alleinigen CEO.

SoftwareONE
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Co-CEO Melissa Mulholland verlässt den IT-Dienstleister, nachdem die Integration von Crayon weitgehend abgeschlossen ist, wie das Unternehmen SoftwareOne am Dienstag mitteilte.

Erb führte zuletzt als Co-CEO das operative Geschäft, das Servicegeschäft und den Marktplatz. Der Verwaltungsrat begründet den Wechsel mit der nächsten Entwicklungsphase des Softwareunternehmens, die statt eines Doppelspitze-Modells von einer Einzelleitung unterstützt werden soll.

Strategie und Finanzziele bis 2030 bleiben derweil unverändert.

Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 werden am 26. August kommuniziert.

Die SoftwareOne-Aktie verliert im SIX-Handel zwischenzeitlich 5,93 Prozent auf 7,93 Franken.

awp-robot/uh

Stans (awp)

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Bildquelle: SoftwareONE Corporate
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