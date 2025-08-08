Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Danone Aktie 487663 / FR0000120644

67.70
CHF
0.48
CHF
0.71 %
08.08.2025
BRXC
18.08.2025 11:05:59

Danone Buy

Danone
67.70 CHF 0.71%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die seit Ende Mai gesunkenen Bewertungen der europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller erschienen nur auf den ersten Blick überzogen, schrieb Guillaume Delmas in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Denn während die Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr die Konsensschätzungen für 2025 stützten, hätten drei der acht von ihm beobachteten Unternehmen ihre Wachstumsziele nach unten revidiert. Die zweite Jahreshälfte werde zeigen, wie belastbar die Erwartungen für 2026 seien. Seine Favoriten seien Unternehmen wie Danone, Reckitt und Haleon, die sich auf Reinvestitionen fokussierten, über nachhaltige Wachstumstreiber verfügten und attraktiv bewertet seien./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.74 € 		Abst. Kursziel*:
8.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.42%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Danone S.A.

11:05 Danone Buy UBS AG
15.08.25 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
11.08.25 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
01.08.25 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
