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Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

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14.04.2026 09:28:09

Daimler Truck Underperform

Daimler Truck
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Die Produktions- und Auslieferungszahlen der mexikanischen Werke von Daimler Truck (Freightliner) hätten sich zuletzt wieder dem Niveau von vor der Abschwächung und Strafzöllen der USA angenähert, schrieb Harry Martin am Montagnachmittag. Die Zahlen seien bedeutend, weil rund 60 Prozent des Absatzes auf dem US-Markt aus Mexiko geliefert würden./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 13:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
40.60 € 		Abst. Kursziel*:
-16.26%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
44.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-22.81%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
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13.04.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.04.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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