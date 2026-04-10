Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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10.04.2026 12:41:58
Daimler Truck Outperform
Daimler Truck
40.51 CHF -1.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz im ersten Quartal sei etwas mau gewesen, schrieb Nick Housden am Freitag. Sonderlich beunruhigend sei dies allerdings nicht. Er spiegele nur die Entwicklung wider, bevor die Nachfrage Ende 2025 angezogen habe./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40.60 €
|
Abst. Kursziel*:
23.15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.93%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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