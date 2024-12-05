Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306

80.53
CHF
-12.92
CHF
-13.83 %
05.12.2024
BRXC
21.08.2025 09:31:58

CTS Eventim
80.53 CHF -13.83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Eventvermarkter habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür verantwortlich seien der schwache Geschäftsbereich für Live-Events und die Integration von Übernahmen im Ticketing-Bereich./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 06:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
CTS Eventim 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
120.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99.25 € 		Abst. Kursziel*:
20.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
81.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.97%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

