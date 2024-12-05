|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 08:25:06
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
80.53 CHF -13.83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal ein schwaches, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter halte derzeit aber noch an seiner Prognose für 2025 fest - trotz der konjunkturellen Herausforderungen, die weiterhin für Unsicherheit sorgten./rob/tih/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
127.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99.25 €
|
Abst. Kursziel*:
27.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
82.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.41%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
