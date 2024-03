NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Kunststoffkonzern habe angedeutet, einen guten Start ins neue Jahr verzeichnet zu haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus bleibe aber auf den laufenden Gespräche mit Abu Dhabi National Oil (Adnoc) über eine mögliche Übernahme des Dax-Konzerns gerichtet. Dazu habe es jedoch keine substanziellen Neuigkeiten gegeben./edh/mis;