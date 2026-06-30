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Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012

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30.06.2026 08:25:32

Broadcom Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Broadcom mit einem Kursziel von 550 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang nach den Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns biete den Anlegern attraktive Möglichkeiten, schrieb Blayne Curtis in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf die verbesserte Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2028, gute Fortschritte bei den hauseigenen KI-Chips (TPU), übertriebene Sorgen wegen Konkurrenten wie MediaTek und immer mehr Kunden für Spezial-Chips (ASIC). Zudem sei die Aktie günstig bewertet./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Broadcom Buy
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Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Analyst Name::
Blayne Curtis 		KGV*:
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