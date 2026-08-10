Broadcom Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von Broadcom

Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 423,96 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'749 Punkten steht. In der Spitze büsste die Broadcom-Aktie bis auf 420,30 USD ein. Bei 427,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'759'757 Broadcom-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 495,00 USD an. Gewinne von 16,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 281,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,98 USD belaufen. Am 03.06.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.00 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 02.09.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.09.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom im Jahr 2026 11,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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