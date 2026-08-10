Broadcom Aktie News: Broadcom am Montagnachmittag freundlich

Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'765 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 432,54 USD. Bei 427,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Broadcom-Aktie belief sich zuletzt auf 759'857 Aktien.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 495,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 14,80 Prozent wieder erreichen. Bei 281,89 USD fiel das Papier am 21.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,98 USD je Broadcom-Aktie. Broadcom liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Broadcom 1,03 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,87 Prozent auf 22.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Broadcom-Anleger Experten zufolge am 09.09.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,59 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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