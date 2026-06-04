Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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Broadcom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Broadcom von 430 auf 515 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe solide Zahlen für das zweite Geschäftsquartal präsentiert und auch der Ausblick auf das dritte sei solide, doch die lediglich bekräftigten langfristigen KI-Ziele seien etwas enttäuschend, schrieb Ross Seymore am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Bericht. Den Kursrückschlag sieht er als Kaufgelegenheit./ajx/ag;
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dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Buy
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 515.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 410.28
|
Abst. Kursziel*:
25.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 411.95
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.02%
|
Analyst Name::
Ross Seymore
|
KGV*:
-
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