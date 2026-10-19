Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 278 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Mit dem "Association of the US Army"-Treffen in der vergangenen Woche habe das größte Armeeereignis des Jahres mit über 700 Unternehmen stattgefunden, schrieb Douglas Harned am Montag. Das Führungspersonal von US-Armee und Pentagon habe die neue Herangehensweise unterstrichen, wie mehr Zugang für neue Wettbewerber, offene Architekturen, das "Recht auf Reparatur" und die Vermeidung von sehr teuren "exquisiten" Lösungen. Zudem sei der hohe Bedarf an Munition und Raketen betont worden./mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 278.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 190.21
|
Abst. Kursziel*:
46.15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 190.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.28%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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