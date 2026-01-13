Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Boeing Aktie 913253 / US0970231058

194.24
CHF
-1.26
CHF
-0.64 %
12:37:10
BRXC
15.01.2026 12:00:36

Boeing Outperform

Boeing
194.24 CHF -0.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 277 auf 298 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Boeing sei sein "Top Pick" für 2026 in der US-Luft- und Raumfahrtbranche, denn seine Zuversicht in das Wachstum des Unternehmens nehme immer weiter zu, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Die Flugzeugnachfrage werden noch sehr lange das Angebot übertreffen. Zudem erschienen die Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Barmittelgenerierung übertrieben, da die 777X-Probleme nur eine Timing-Frage seien. Zudem schaue es für den Rüstungsbereich wieder besser aus nach dem Zuschlag für das F-47-Kampfjetprogramm in den USA./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 298.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 242.61 		Abst. Kursziel*:
22.83%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 242.59 		Abst. Kursziel aktuell:
22.84%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:00 Boeing Outperform Bernstein Research
14.01.26 Boeing Buy UBS AG
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

