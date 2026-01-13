Boeing Aktie 913253 / US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 277 auf 298 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Boeing sei sein "Top Pick" für 2026 in der US-Luft- und Raumfahrtbranche, denn seine Zuversicht in das Wachstum des Unternehmens nehme immer weiter zu, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Die Flugzeugnachfrage werden noch sehr lange das Angebot übertreffen. Zudem erschienen die Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Barmittelgenerierung übertrieben, da die 777X-Probleme nur eine Timing-Frage seien. Zudem schaue es für den Rüstungsbereich wieder besser aus nach dem Zuschlag für das F-47-Kampfjetprogramm in den USA./rob/mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Boeing Co.
|
14.01.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochabend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Boeing Aktie News: Boeing büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Boeing kommt ein Stück aus Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus (AWP)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|12:00
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|194.24
|-0.64%
