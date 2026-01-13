Boeing Aktie 913253 / US0970231058
191.79CHF
2.83CHF
1.50 %
18:00:03
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.01.2026 21:03:43
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Das Jahr 2025 habe eine starke Erholung der Auslieferungen gebracht, wobei die Modelle MAX und 787 herausgeragt hätten, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus der Anleger bleibe der Free-Cashflow-Ausblick des Flugzeugbauers auf 2026./rob/edh/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 14:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 14:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 14:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 250.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 244.24
|
Abst. Kursziel*:
2.36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 244.41
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.29%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
22:33
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
20:27
|Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Dienstagabend positiv (finanzen.ch)
|
20:03
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
18:27
|Boeing kommt ein Stück aus Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus (AWP)
|
18:00
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
|
17:09
|Boeing kommt ein Stück aus dem Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus (AWP)
|
17:00
|Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade (Financial Times)
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing verteuert sich am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)