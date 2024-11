NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Oktober 14 Jets ausgeliefert, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darunter seien nur 9 vom Typ 737-Max nach deren 18 im Vorjahresmonat./tih/la;