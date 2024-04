ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Analyst Gavin Parsons bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Fluggesellschaft Southwest für das Jahr 2024 nun nur noch mit der Auslieferung von rund 20 Flugzeugen rechne; vorher seien es 46 gewesen. Dies impliziere zwar eine ähnliche vierteljährliche Auslieferungsrate für den Rest des Jahres, es gebe aber viele Unbekannte in dieser Rechnung. Der Experte hält es jedenfalls für unwahrscheinlich, dass Boeing seine Produktion im Laufe des Jahres nicht steigern kann./la/gl;