BMW 71.64 CHF 0.38% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BMW nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef des Autobauers mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die Marge im ersten Quartal dürfte innerhalb des Zielkorridors für das Gesamtjahr liegen, schrieb Tim Rokossa in einem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.