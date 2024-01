NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Analyst Benjamin Toms nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Änderungen an seinen Schätzungen für die Geschäfte der Bank in der Türkei und in Argentinien vor. Diese ließen aber seine Überschuss-Prognosen für den Gesamtkonzern von 2023 bis 2025 weitgehend unverändert./ajx/he;