Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
07.08.2025 18:33:38
BBVA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 13 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Benjamin Toms erhöhte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn der spanischen Bank im Jahr 2026 um 16 Prozent. Die schrieb er am Donnerstag im Nachgang der Quartalszahlen. Höhere Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen sowie niedrigere operative Aufwendungen seien die Gründe./rob/ajx/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Outperform
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
17.50 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15.50 €
|
Abst. Kursziel*:
12.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
15.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.50%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse