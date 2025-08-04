Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

13.71
CHF
1.81
CHF
15.24 %
04.08.2025
BRXC
BBVA Outperform

BBVA
13.71 CHF 15.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 13 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Benjamin Toms erhöhte seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn der spanischen Bank im Jahr 2026 um 16 Prozent. Die schrieb er am Donnerstag im Nachgang der Quartalszahlen. Höhere Nettozinserträge und Gebühreneinnahmen sowie niedrigere operative Aufwendungen seien die Gründe./rob/ajx/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 11:36 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Outperform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17.50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15.50 € 		Abst. Kursziel*:
12.90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
15.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.50%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

