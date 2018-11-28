BayWa 10.79 CHF 3.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Baywa nach Halbjahreszahlen des Mischkonzerns auf "Add" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet deutlich zurückgegangen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) ihn enttäuscht habe, schrieb Rene Rückert in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Bereinigt um nicht fortgeführte Aktivitäten habe sich die Ebitda-Marge aber ein wenig stabilisiert./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 13:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



