|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.08.2025 14:14:09
BayWa Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Baywa nach Halbjahreszahlen des Mischkonzerns auf "Add" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet deutlich zurückgegangen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) ihn enttäuscht habe, schrieb Rene Rückert in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Bereinigt um nicht fortgeführte Aktivitäten habe sich die Ebitda-Marge aber ein wenig stabilisiert./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 13:25 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BayWa AG (vink. NA) Add
|
Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
12.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
8.07 €
|
Abst. Kursziel*:
48.70%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
10.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.52%
|
Analyst Name::
Rene Rückert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)
Analysen zu BayWa AG (vink. NA)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|11.06.24
|BayWa Hold
|Warburg Research
|22.05.24
|BayWa Hold
|Warburg Research
|10.05.24
|BayWa Halten
|DZ BANK
|17.04.24
|BayWa Hold
|Warburg Research
|02.04.24
|BayWa Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|BayWa AG (vink. NA)
|25.75
|-8.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:27
|
Baader Bank
TAG Immobilien Add
|14:14
|
Baader Bank
BayWa Add
|10:45
|
JP Morgan Chase & Co.
AB InBev Overweight
|10:18
|
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
JOST Werke Buy
|10:06
|
Warburg Research
Brenntag Buy
|09:55
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|09:36
|
Deutsche Bank AG
GEA Hold