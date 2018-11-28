BayWa Aktie 324583 / DE0005194062
25.75CHF
-2.25CHF
-8.04 %
28.11.2018
SWX
15.10.2025 13:09:08
BayWa Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Baywa von 12 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Das Agrartechnik-Unternehmen befinde sich derzeit in einer Phase der Unsicherheit, nachdem kürzlich die Jahresziele zurückgezogen worden seien, schrieb Rene Rückert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 deutlich nach unten./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 12:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BayWa AG (vink. NA) Add
|
Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA)
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
7.54 €
|
Abst. Kursziel*:
19.36%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
7.61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.27%
|
Analyst Name::
Rene Rückert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse