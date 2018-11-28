BayWa 10.79 CHF 3.27% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Baywa von 12 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Das Agrartechnik-Unternehmen befinde sich derzeit in einer Phase der Unsicherheit, nachdem kürzlich die Jahresziele zurückgezogen worden seien, schrieb Rene Rückert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 deutlich nach unten./rob/edh/jha/;

