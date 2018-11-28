Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’445 0.1%  SPI 17’164 0.1%  Dow 46’270 0.4%  DAX 24’213 -0.1%  Euro 0.9300 0.0%  EStoxx50 5’619 1.2%  Gold 4’187 1.1%  Bitcoin 89’524 -1.4%  Dollar 0.8007 0.0%  Öl 63.0 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Marktstimmung aufgehellt: New Yorker Konjunkturindex steigt im Oktober
Gold und Bitcoin: Warum Anleger jetzt auf Sachwerte setzen sollten
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Merck-Aktie legt zu: Merck verstärkt sich in Laborsparte
Ausblick: Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
200.- Saxo-Deal

BayWa Aktie 324583 / DE0005194062

25.75
CHF
-2.25
CHF
-8.04 %
28.11.2018
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2025 13:09:08

BayWa Add

BayWa
10.79 CHF 3.27%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Baywa von 12 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Das Agrartechnik-Unternehmen befinde sich derzeit in einer Phase der Unsicherheit, nachdem kürzlich die Jahresziele zurückgezogen worden seien, schrieb Rene Rückert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2025 und 2026 deutlich nach unten./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 12:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BayWa AG (vink. NA) Add
Unternehmen:
BayWa AG (vink. NA) 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
7.54 € 		Abst. Kursziel*:
19.36%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
7.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.27%
Analyst Name::
Rene Rückert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BayWa AG (vink. NA)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten