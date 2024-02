NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit Blick auf Dividendenkürzungen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das sollte bei Investoren angesichts der Umstände beim Agrarchemie- und Pharmakonzern gut ankommen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Einschätzung am Montag. So könne der Nettoschuldenstand bis 2026 auf geschätzte 24 Milliarden Euro gesenkt werden./bek/he;