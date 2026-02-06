Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'361 -0.8%  SPI 18'428 -0.8%  Dow 48'909 -1.2%  DAX 24'446 -0.2%  Euro 0.9179 0.1%  EStoxx50 5'915 -0.2%  Gold 4'861 1.8%  Bitcoin 50'565 3.4%  Dollar 0.7784 0.0%  Öl 68.3 1.4% 
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

40.93
CHF
0.96
CHF
2.39 %
09:46:28
SWX
06.02.2026 08:23:07

Bayer Buy

Bayer
41.66 CHF 0.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Imposante Daten des Gerinnungshemmers in der Schlaganfall-Prävention hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb James Quigley am Freitag. Sie stellten für ihn fast den optimalen Ausgang dar und untermauerten die starken Aussichten für das Pharmageschäft der Leverkusener./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

