Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Imposante Daten des Gerinnungshemmers in der Schlaganfall-Prävention hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb James Quigley am Freitag. Sie stellten für ihn fast den optimalen Ausgang dar und untermauerten die starken Aussichten für das Pharmageschäft der Leverkusener./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



