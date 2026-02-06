Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Imposante Daten des Gerinnungshemmers in der Schlaganfall-Prävention hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb James Quigley am Freitag. Sie stellten für ihn fast den optimalen Ausgang dar und untermauerten die starken Aussichten für das Pharmageschäft der Leverkusener./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
54.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.31 €
|
Abst. Kursziel*:
20.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.89%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
