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03.06.2026 08:47:43

EU erlaubt BASF Coatings-Verkauf an Carlyle unter Auflagen

BASF
12.60 EUR -2.33%
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Von Nina Kienle

DOW JONES--Die EU-Kommission hat den Verkauf der BASF-Lackesparte an die US-Private-Equity-Gesellschaft Carlyle unter Auflagen genehmigt. Die Wettbewerbsaufsicht erklärte am Dienstag, Carlyle müsse das weltweite Polysulfid-Geschäft von Nouryon abgeben, einschliesslich der Produktionsanlage und aller zugehörigen Vermögenswerte.

Der deutsche Chemiekonzern hatte den mehrheitlichen Verkauf des Coatings-Geschäfts im Oktober angekündigt, wobei es mit rund 7,7 Milliarden Euro einschliesslich Schulden bewertet wurde. BASF einen Anteil von 40 Prozent an dem dafür neu gegründeten Unternehmen halten.

Die Kommission hatte Bedenken geäussert, dass die Fusion den Wettbewerb auf dem Markt für Dichtstoffe in der Luft- und Raumfahrt beeinträchtigen könnte. Als einer von nur zwei weltweiten Anbietern von Polysulfiden - einem wichtigen Bestandteil von Dichtstoffen für die Luft- und Raumfahrt - hätte Nouryon es dem fusionierten Unternehmen ermöglichen können, den Zugang der Wettbewerber zu wichtigen Materialien einzuschränken, so die Kommission.

Die Behörde erklärte ausserdem, dass das Geschäft dem fusionierten Unternehmen Zugang zu sensiblen Geschäftsinformationen von Wettbewerbern verschaffen könnte, was einen unfairen Vorteil bedeuten würde.

Der Verkauf ist Teil der Strategie von BASF, ihr Portfolio zu verschlanken und sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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