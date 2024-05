NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Erholung der Margen im Privatkundengeschäft des französischen Versicherers verlaufe weiterhin planmäßig, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Kfz-Versicherung hätten die Preise in den meisten Regionen Europas angezogen./la/ajx;