Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Michael Huttner wertet in einer am Freitag vorliegenden Studie die Übernahme von 51 Prozent des italienischen Nicht-Leben-Versicherers Prima positiv. Er hob seine Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre an./mis/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.