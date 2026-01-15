AXA Aktie 486352 / FR0000120628
36.86CHF
0.35CHF
0.94 %
09:18:38
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.01.2026 07:41:20
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Michael Huttner wertet in einer am Freitag vorliegenden Studie die Übernahme von 51 Prozent des italienischen Nicht-Leben-Versicherers Prima positiv. Er hob seine Gewinnerwartungen für die kommenden Jahre an./mis/rob/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
47.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39.30 €
|
Abst. Kursziel*:
21.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.71%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AXA S.A.
|
08.01.26
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.01.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.12.25
|So schätzen Analysten die AXA-Aktie ein (finanzen.net)
|
25.12.25
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.12.25
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.12.25
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
04.12.25
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|So schätzen Analysten die AXA-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu AXA S.A.
|07:41
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|AXA Buy
|UBS AG
|12.12.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|36.52
|0.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novo Nordisk Buy
|07:47
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BP Buy
|07:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Richemont Hold
|07:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy
|07:41
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AXA Buy
|07:40
|
JP Morgan Chase & Co.
Merck Overweight
|07:38
|
JP Morgan Chase & Co.
Pernod Ricard Neutral