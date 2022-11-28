AXA 35.28 CHF -3.05% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie und einer hohen Solvabilität dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, schrieb Michael Christodoulou in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Für Lebensversicherer in Europa und Großbritannien seien höhere Zinsen insgesamt von Vorteil, da sie den Verkauf von Rentenversicherungen wiederbelebten und gleichzeitig die Kapitalerträge stützen./la/ag;

