SMI 12'625 0.1%  SPI 17'411 0.1%  Dow 46'358 -0.5%  DAX 24'625 0.1%  Euro 0.9322 0.0%  EStoxx50 5'631 0.1%  Gold 3'993 0.4%  Bitcoin 97'855 -0.3%  Dollar 0.8053 -0.1%  Öl 65.0 -0.4% 
AXA Aktie 486352 / FR0000120628

17.57
CHF
-7.99
CHF
-31.24 %
12.03.2020
SWX
10.10.2025 09:08:14

AXA Buy

AXA
37.49 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. In Vorab-Aussagen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres habe der französische Versicherer betont, von der heimischen politischen Unsicherheit kaum betroffen zu sein, schrieb Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er attestierte Axa einen soliden Ausblick für das dritte Geschäftsquartal sowie eine attraktive Bewertung, die eine gute Einstiegsgelegenheit biete./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
47.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.79 € 		Abst. Kursziel*:
20.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.41%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

