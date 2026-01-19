AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
26.62CHF
-0.60CHF
-2.22 %
12:18:14
BRXC
19.01.2026 10:53:45
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler rechne mit einer weiter starken Geschäftsdynamik, schrieb Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf eine hauseigene Veranstaltung zur europäischen Internetbranche. Die Turnaround-Story gewinne an Schwung, und die Markterwartungen für die Margen hätten deutlich Luft nach oben. Auto1 bleibe ein wichtiger Sektortitel./gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
