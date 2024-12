FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 12 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Aufnahme in den MDax dürfte man das Interesse weiterer Anleger wecken, schrieb Analystin Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Fundamental laufe es rund beim Autohändler./ag/mne;