SMI 12’597 -0.1%  SPI 17’359 0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’085 -0.3%  Euro 0.9249 0.1%  EStoxx50 5’652 0.2%  Gold 4’123 0.7%  Bitcoin 87’257 1.8%  Dollar 0.7975 0.2%  Öl 65.6 2.0% 
AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

26.78
CHF
3.56
CHF
15.32 %
19.09.2025
BRXC
23.10.2025 09:49:02

AUTO1 Buy

AUTO1
26.78 CHF 15.32%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie bleibe zuversichtlich, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler stärker als der Markt wachsen und robuste Volumina erreichen könne, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zum neuen Kursziel verwies sie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
30.72 € 		Abst. Kursziel*:
20.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
30.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.09%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

