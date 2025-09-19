AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
26.78CHF
3.56CHF
15.32 %
19.09.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.10.2025 09:49:02
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie bleibe zuversichtlich, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler stärker als der Markt wachsen und robuste Volumina erreichen könne, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zum neuen Kursziel verwies sie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
30.72 €
|
Abst. Kursziel*:
20.44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.09%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
|
10:03
|MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AUTO1-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start fester (finanzen.ch)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: AUTO1 veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|MDAX-Titel AUTO1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AUTO1-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.10.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
15.10.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
14.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu AUTO1
|09:49
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|26.78
|15.32%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:18
|
Deutsche Bank AG
STRATEC Hold
|10:05
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|10:05
|
Warburg Research
Fraport Hold
|10:04
|
Warburg Research
SFC Energy Buy
|10:04
|
JP Morgan Chase & Co.
Unilever Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Beiersdorf Overweight
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Roche Underweight