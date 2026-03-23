AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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23.03.2026 12:14:46
AUMOVIO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aumovio nach einem Management-Treffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Aussagen signalisierten Zuversicht hinsichtlich der Kostenmaßnahmen und des Cashflows, schrieb Christoph Laskawi in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sieht darin ihre positive Einschätzung des Autozulieferers bestätigt./rob/tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUMOVIO Buy
|
Unternehmen:
AUMOVIO
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.68 €
|
Abst. Kursziel*:
63.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.07%
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUMOVIO
|
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|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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18.03.26
|AUMOVIO-Aktie klettert: Weiterer Umsatzrückgang erwartet (AWP)
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18.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittag fester (finanzen.ch)
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|19.03.26
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|03.03.26
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|Bernstein Research
|10.02.26
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