AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Medikamentenpreise und Zollerleichterungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Der Schritt sei positiv für den britischen Pharmakonzern, da Unsicherheit weiche, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vereinbarung zeige zudem, dass die Folgen der US-Politik hinsichtlich Medikamentenpreise handhabbar seien für europäische Pharmaunternehmen./rob/mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
140.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
127.82 £
|
Abst. Kursziel*:
9.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
11.10.25
|Donald Trump: AstraZeneca und USA einigen sich auf Vereinbarung zu Medikamentenpreisen (Spiegel Online)
|
11.10.25
|AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve (Financial Times)
|
11.10.25
|AstraZeneca strikes deal to lower drug costs in exchange for tariff reprieve (Financial Times)
|
10.10.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
10.10.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.10.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
10.10.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
10.10.25
|LSE-Handel So steht der FTSE 100 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|81.00
|2.53%
