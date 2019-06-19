Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

81.00
CHF
2.00
CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
13.10.2025 08:16:13

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
133.68 CHF -3.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Medikamentenpreise und Zollerleichterungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Der Schritt sei positiv für den britischen Pharmakonzern, da Unsicherheit weiche, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vereinbarung zeige zudem, dass die Folgen der US-Politik hinsichtlich Medikamentenpreise handhabbar seien für europäische Pharmaunternehmen./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 20:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
140.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
127.82 £ 		Abst. Kursziel*:
9.53%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:16 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
06.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
