ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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15.04.2026 12:41:12
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterindustrie-Ausrüsters habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
1’500.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’275.60 €
|
Abst. Kursziel*:
17.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’269.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.17%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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