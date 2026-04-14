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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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15.04.2026 12:41:12

ASML NV Buy

ASML NV
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1500 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterindustrie-Ausrüsters habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’275.60 € 		Abst. Kursziel*:
17.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’269.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.17%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
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08:47 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
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