Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’364 -0.5%  SPI 18’398 -0.6%  Dow 49’590 0.2%  DAX 25’386 -0.1%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 6’026 0.2%  Gold 4’589 -0.2%  Bitcoin 73’629 1.3%  Dollar 0.7977 0.0%  Öl 65.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Sika41879292Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie
Fortschritte beim Tanbreez-Projekt bewegt European Lithium-Aktie
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Neutral-Note für Roche-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Jefferies & Company Inc. beurteilt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Hold
Suche...
Plus500 Depot

arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176

696.00
EUR
16.00
EUR
2.35 %
10:43:30
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.01.2026 09:12:29

arGEN-X Buy

arGEN-X
696.00 EUR 2.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Argenx nach Eckdaten für 2025 von 950 auf 980 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz 2025 mit Vyvgart erscheine gut, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
Unternehmen:
arGEN-X N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
696.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
696.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse