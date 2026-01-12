arGEN-X 696.00 EUR 2.35% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Argenx nach Eckdaten für 2025 von 950 auf 980 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz 2025 mit Vyvgart erscheine gut, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/rob;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.