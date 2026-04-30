Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bericht des Online-Händlers sei auf den ersten Blick durchwachsen gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Starke Prognosen für die Cloud-Sparte AWS in Verbindung mit dem Aufwärtspotenzial der Gewinnmarge unterstrichen aber die attraktive Positionierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diesbezüglich sei eine Wende im Gange./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 320.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 263.04
|
Abst. Kursziel*:
21.65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 263.04
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.65%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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