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30.04.2026 09:55:18

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bericht des Online-Händlers sei auf den ersten Blick durchwachsen gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Starke Prognosen für die Cloud-Sparte AWS in Verbindung mit dem Aufwärtspotenzial der Gewinnmarge unterstrichen aber die attraktive Positionierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diesbezüglich sei eine Wende im Gange./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:41 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:41 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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