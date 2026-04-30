NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 300 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Bericht des Online-Händlers sei auf den ersten Blick durchwachsen gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Starke Prognosen für die Cloud-Sparte AWS in Verbindung mit dem Aufwärtspotenzial der Gewinnmarge unterstrichen aber die attraktive Positionierung im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diesbezüglich sei eine Wende im Gange./rob/tih/ag;