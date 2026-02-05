Amazon Aktie 645156 / US0231351067
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Anleger wollten auch wegen der hohen Investitionen schnellere Ergebnisse, dass sich die Investitionen in Amazon Web Services (AWS) auszahlten, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Hier müsse der Handelsriese Vertrauensaufbau leisten. Thill bleibt aber angesichts der gesunkenen Bewertung nach der Underperformance der Aktie bei seiner Kaufempfehlung./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 222.69
|
Abst. Kursziel*:
34.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 222.37
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.91%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amazon
|
06:33
|Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar - Aktie sackt ab (AWP)
|
05.02.26
|Amazon shares sink as it prepares $200bn AI spending blitz (Financial Times)
|
04.02.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit Abschlägen (finanzen.ch)