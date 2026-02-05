Amazon 173.79 CHF -5.76% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Anleger wollten auch wegen der hohen Investitionen schnellere Ergebnisse, dass sich die Investitionen in Amazon Web Services (AWS) auszahlten, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Hier müsse der Handelsriese Vertrauensaufbau leisten. Thill bleibt aber angesichts der gesunkenen Bewertung nach der Underperformance der Aktie bei seiner Kaufempfehlung./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



