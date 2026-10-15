Alzchem Group 147.98 CHF -1.35% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Das Management des Spezialchemiekonzerns habe sich hinsichtlich der Ziele für 2026 und des mittelfristigen Ausblicks zuversichtlich gezeigt, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erneut sei auf die starke Nachfrage bei Kreatin und Nitroguanidin hingewiesen worden./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.