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Alzchem Group Aktie 160412022 / DE000A41YHG1

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15.10.2026 13:05:40

Alzchem Group Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Das Management des Spezialchemiekonzerns habe sich hinsichtlich der Ziele für 2026 und des mittelfristigen Ausblicks zuversichtlich gezeigt, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erneut sei auf die starke Nachfrage bei Kreatin und Nitroguanidin hingewiesen worden./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
160.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.74%
Analyst Name::
Manuela Stuerzer 		KGV*:
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