Amrize investiert 16 Millionen Dollar in den Ausbau und die Modernisierung seines Zementterminals in Memphis. Die Arbeiten sollen im Sommer 2027 abgeschlossen sein, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess.

Der Baustoffproduzent plant unter anderem ein neues Silo mit einer Lagerkapazität von 4000 Tonnen. Zudem sollen eine zweite automatisierte Selbstbedienungs-Ladestation eingerichtet und der Zugang für Lastkähne auf dem Mississippi verbessert werden.

Die Papiere von Amrize notieren im Schweizer Handel zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 33,86 Franken.

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Zug (awp)