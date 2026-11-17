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17.11.2026 09:26:00
Amrize-Aktie sinkt: Konzern tärkt US-Präsenz mit Zementterminal in Memphis
Amrize erhöht seine Präsenz im US-Zementmarkt und steckt einen Millionen-Dollar-Betrag in die Erweiterung und technische Aufrüstung seines Zementterminals in Memphis.
Der Baustoffproduzent plant unter anderem ein neues Silo mit einer Lagerkapazität von 4000 Tonnen. Zudem sollen eine zweite automatisierte Selbstbedienungs-Ladestation eingerichtet und der Zugang für Lastkähne auf dem Mississippi verbessert werden.Die Papiere von Amrize notieren im Schweizer Handel zeitweise 0,24 Prozent tiefer bei 33,86 Franken.
awp-robot/ls
Zug (awp)
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