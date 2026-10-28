Alzchem Group Aktie 160412022 / DE000A41YHG1
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29.10.2026 13:59:01
Alzchem Group Buy
Alzchem Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alzchem nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Trotz einer soliden Geschäftsentwicklung habe der Spezialchemiekonzern enttäuscht, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei indes bestätigt worden./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
162.80 €
|
Abst. Kursziel*:
22.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
163.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.25%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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06:55
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27.10.26
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschliesst Aktienrückkauf für bis zu 20 Mio. Euro (EQS Group)
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27.10.26
|EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG Resolves Share Buyback of up to 20 Million Euros (EQS Group)
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23.10.26
|Alzchem erneut unter den besten 5 % der weltweit von EcoVadis bewerteten Unternehmen (EQS Group)
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23.10.26
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14.10.26
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