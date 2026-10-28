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Alzchem Group Aktie 160412022 / DE000A41YHG1

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29.10.2026 13:59:01

Alzchem Group Buy

Alzchem Group
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alzchem nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Trotz einer soliden Geschäftsentwicklung habe der Spezialchemiekonzern enttäuscht, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei indes bestätigt worden./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
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