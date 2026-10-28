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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alzchem nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Trotz einer soliden Geschäftsentwicklung habe der Spezialchemiekonzern enttäuscht, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Der Jahresausblick sei indes bestätigt worden./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.