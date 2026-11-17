Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen seien erteilt worden, teilte VAT am Dienstag mit.

Mit der Übernahme werde das Portfolio um den Bereich fortschrittliche Gas-Sensorik erweitert und gleichzeitig die Strategie umgesetzt, integrierte Vakuum-Subsystemlösungen anzubieten. Die Transaktion wird über eine fest zugesagte bilaterale Kreditfazilität in Höhe von 110 Millionen Franken finanziert.

Atonarp entwickelt miniaturisierte, massenspektrometriebasierte Sensoren zur Echtzeit-Überwachung von Halbleiter- und Industrieprozessen.

Die VAT-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 530,60 Franken.

cf/rw

Zürich (awp)