|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Gas-Sensorik
|
17.11.2026 09:29:36
VAT-Aktie etwas fester: Schweizer Konzern schliesst Übernahme der japanischen Atonarp ab
Der Vakuumventil-Spezialist VAT hat die im Juli angekündigte Übernahme der japanischen Atonarp abgeschlossen.
Mit der Übernahme werde das Portfolio um den Bereich fortschrittliche Gas-Sensorik erweitert und gleichzeitig die Strategie umgesetzt, integrierte Vakuum-Subsystemlösungen anzubieten. Die Transaktion wird über eine fest zugesagte bilaterale Kreditfazilität in Höhe von 110 Millionen Franken finanziert.
Atonarp entwickelt miniaturisierte, massenspektrometriebasierte Sensoren zur Echtzeit-Überwachung von Halbleiter- und Industrieprozessen.Die VAT-Aktie gewinnt im SIX-Handel zeitweise 0,11 Prozent auf 530,60 Franken.
cf/rw
Zürich (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
06:30
|VAT completes acquisition of Atonarp (EQS Group)
|
06:30
|VAT schliesst Übernahme von Atonarp ab (EQS Group)
|
16.11.26
|VAT Aktie News: VAT am Montagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|VAT Aktie News: VAT am Montagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.