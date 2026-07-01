Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’138 -1.6%  SPI 19’881 -1.6%  Dow 52’925 -0.3%  DAX 24’888 -2.3%  Euro 0.9215 -0.1%  EStoxx50 6’196 -2.0%  Gold 4’047 -1.5%  Bitcoin 50’103 -2.2%  Dollar 0.8077 -0.1%  Öl 78.7 3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Juni 2026: Experten empfehlen Oracle-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Daimler Truck-Aktie gibt dennoch ab: Quartalsabsatz kräftig gesteigert
adidas-Aktie nach fünf Tagen im Plus: Wie weit geht die Rally noch?
JP Morgan Chase & Co.: Neutral für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Suche...
eToro entdecken

Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30

147.15
CHF
-2.21
CHF
-1.48 %
11:55:37
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.07.2026 11:00:30

Alzchem Group Buy

Alzchem Group
147.15 CHF -1.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Entscheidung für den Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA schließe an die jüngste Erweiterung der deutschen Produktionskapazitäten an und stärke die Position des Spezialchemie-Unternehmens in einem strategisch wichtigen Nischenmarkt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht Potenzial für ein Ergebniswachstum im mittleren bis oberen Zehn-Prozent-Bereich bis zum Jahr 2030./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 04:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
160.20 € 		Abst. Kursziel*:
24.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
160.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.38%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alzchem Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten