Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Alzchem Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Entscheidung für den Aufbau einer Nitroguanidin-Produktion in den USA schließe an die jüngste Erweiterung der deutschen Produktionskapazitäten an und stärke die Position des Spezialchemie-Unternehmens in einem strategisch wichtigen Nischenmarkt, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht Potenzial für ein Ergebniswachstum im mittleren bis oberen Zehn-Prozent-Bereich bis zum Jahr 2030./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
160.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
160.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.38%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
10:00
|EQS-News: Alzchem Group AG accelerates international expansion: Location for new production facility in the USA selected (EQS Group)
|
10:00
|EQS-News: Alzchem Group AG beschleunigt internationale Expansion: Standort für neue Produktion in den USA festgelegt (EQS Group)
|
09:28
|Schwacher Handel: SDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
01.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
30.06.26
|Alzchem Group-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten (finanzen.net)
|
25.06.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
24.06.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)