ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Alstom nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. An seinen Prognosen und Schätzungen änderten diese nichts, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Anlagehintergrund für den Zugbauer werde weiterhin maßgeblich vom Abbau der Schulden bestimmt./gl/he;