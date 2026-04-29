Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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30.04.2026 06:40:42
Alphabet A (ex Google) Outperform
Alphabet A
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei grundsolide gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag zu dem Bericht. Der Internetriese sitze "im Fahrersitz", was Verbraucheranwendungen Künstlicher Intelligenz angehe./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:17 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 425.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 349.94
|
Abst. Kursziel*:
21.45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 350.38
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.30%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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