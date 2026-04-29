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Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

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29.04.2026
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30.04.2026 06:40:42

Alphabet A (ex Google) Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie von 400 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei grundsolide gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstag zu dem Bericht. Der Internetriese sitze "im Fahrersitz", was Verbraucheranwendungen Künstlicher Intelligenz angehe./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 00:17 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
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